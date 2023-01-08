T1霍華德復出得29分 雲豹不敵英熊吞9連敗

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台灣職業籃球聯盟T1聯盟桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（中）相隔3週再度出賽，8日在出戰台灣啤酒英熊一役攻下29分，但仍未能率領球隊奪勝，雲豹最終以111比114輸給台啤英熊，苦吞9連敗。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月8日

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德相隔3週再度出賽，今天攻下29分，但依舊未能率領球隊奪勝，雲豹最終以111比114輸給台灣啤酒英熊，苦吞9連敗。

桃園永豐雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）受傷勢影響，最近一次出賽已是去年12月17日，今天作客天母體育館，出戰台灣啤酒英熊一役，霍華德的名字出現在登錄名單中，這也是他在主場未出賽風波後首度登場，為個人本季第5場出賽，吸引滿場4396名球迷進場。

台啤英熊射手李啟瑋、主控蔣淯安一開賽就在外線飆分，而霍華德隨即1分鐘內兩度扣籃，包括與隊友上演精彩的空中接力灌籃，在客場出賽依舊搶盡鋒頭。

霍華德首節3投全中，進帳7分，幫助雲豹隊以31比35緊追英熊隊，而洋將戴維斯（Deyonta Davis）傷癒復出，也有助分擔雲豹隊禁區籃板壓力。

英熊隊次節靠著李啟瑋、曹薰襄、朱億宗輪流挹注外線火力，一度握有11分領先優勢，而雲豹隊林宜輝、霍華德、盧捷閔同樣在外線還以顏色，但雲豹隊接連發生失誤，錯失追分機會，英熊隊趁機將比分拉開至63比57。

不過，第2節還剩下51秒47，英熊隊蔣淯安上籃時，眉骨被林宜輝手肘揮擊到後隨即退場，球團表示，因呈現不規則形的傷勢，已直接前往醫院急診檢查。

霍華德第3節單節3次出手都命中、獨攬9分，還有一記雙手爆扣，帶領比賽掀起另一波高潮，加上隊友艾夫伯（Michael Efevberha）挺身而出，一度追成只剩1分差，而英熊隊曹薰襄、李啟瑋適時三分球，率隊帶著8分領先進入決勝節。

末節戰況依舊拉鋸，英熊隊最後15秒僅領先2分，而曹薰襄2罰1中，追加保險分，雲豹隊艾夫伯讀秒階段在外線出手落空，最終雲豹隊就以111比114落敗。

雲豹隊輸球後，目前戰績1勝10敗，本季唯一1勝是去年11月19日出戰新北中信特攻，也是霍華德加盟後首秀。

英熊隊蔣淯安傷退後，替補的曹薰襄發揮出色，攻下全隊最高25分，外加7籃板、3助攻、2抄截，瓊斯（Perry Jones III）進帳19分，朱億宗18分、李啟瑋17分。

雲豹隊艾夫伯轟下全場最高41分，另有12籃板、7助攻，霍華德攻下29分、抓下11籃板。（編輯：張雅淨）1120108