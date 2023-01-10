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中職台鋼雄鷹16日記者會 公布創隊首任總教練

2023/1/10 15:31
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中華職棒台鋼雄鷹創隊首任總教練將於16日記者會公布，從台鋼成為中職第6隊之後，洪一中一直是總教練呼聲最高的人選，先前台鋼領隊劉東洋也證實有與洪一中碰過面。

中華職棒台鋼雄鷹隊從組成球隊以來，陸續公布教練團成員，遲遲沒有公布總教練人選，洪一中一直都是呼聲最高的人選，但洪一中去年與富邦悍將隊尚有合約。

悍將已於去年12月底正式公布與洪一中結束合作關係，台鋼雄鷹隊領隊劉東洋先前也證實已經與洪一中碰面談過，也透露雙方聊得很愉快，對於養成新的球隊，以及在高雄經營球隊，洪一中都有提供很多過往的經驗。

洪一中執教資歷豐富，2004年季中接掌La New熊隊總教練，2006年率隊拿下總冠軍，之後也在任內帶領Lamigo桃猿隊在2012、2014、2015、2017至2019年間都拿下總冠軍。

台鋼雄鷹隊今天發出採訪通知，將於16日舉行記者會，正式揭曉總教練人選。（編輯：張雅淨）1120110

#洪一中
#職棒台鋼雄鷹隊
#劉東洋
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