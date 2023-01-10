約基奇大三元 金塊主場11連勝續居西區龍頭

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（中央社丹佛9日綜合外電報導）約基奇（Nikola Jokic）今天只出手5次，就繳出14分、11籃板、16助攻的大三元成績單，幫助美國職籃NBA丹佛金塊以122比109擊退洛杉磯湖人。

法新社報導，今天這場比賽，湖人球星詹姆斯（LeBron James）因左腳踝痠痛缺陣，戴維斯（Anthony Davis）也持續因傷高掛免戰牌。

約基奇今天包括投進1記三分球在內，5次出手全部命中，3次罰球也全進，命中率高達100%；金塊的莫瑞（Jamal Murray）今天攻下全場最高34分，這也是他本季得分的新高。

美聯社報導，根據金塊說法，約基奇是聯盟史上第12位，投籃次數不超過5次就拿下大三元的球員。

今天贏得比賽後，金塊拿下主場11連勝。這是他們2018年一波主場12連勝後，最長的主場連勝紀錄。

此役獲勝，金塊戰績27勝13敗，與曼菲斯灰熊並列西區龍頭。

湖人板凳出發的衛斯布魯克（Russell Westbrook）此役轟下全隊最高的25分，布萊恩（Thomas Bryant）有17分、10籃板的雙十成績。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1120110