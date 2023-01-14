拳擊女王陳念琴替球芽頒獎 勉球員放手一搏

（中央社記者謝靜雯台北14日電）球芽基金花蓮區頒獎典禮於今天結合花蓮縣政府文化局臨時圖書館開幕活動，邀請花蓮在地奧運國手拳擊女王陳念琴擔任頒獎嘉賓，陳念琴鼓勵小球員堅持目標、放手一搏。

球芽基金去年度（2022年度）花蓮區頒獎典禮於今天舉行，結合花蓮縣政府文化局臨時圖書館開幕活動時舉行，邀請拳擊女王陳念琴擔任頒獎嘉賓，頒發球芽基金的球芽棒球獎學金、羅道厚特別獎以及閱讀獎學金等獎項給花蓮地區14所服務學校中得獎的58名小球芽們。

出生於花蓮、擁有阿美族以及布農族血統的陳念琴，在2022年勇奪3項國際賽事金牌，更獲得體育署的體育運動菁英獎運動精神獎及總統教育獎，由於認同球芽基金的理念，因此於2022年中就答應要回到自己的故鄉花蓮擔任頒獎嘉賓。

陳念琴表示，回到花蓮，看到這些小朋友就想到自己小時候的樣子，跟小朋友聊天、談對未來的憧憬，感覺非常棒，「對我來說，回饋這件事情非常重要，曾經我也跟他們一樣，接受別人很多的幫助，不管是訓練上或是心靈上，我覺得當一個運動選手達到了一定的位置之後，就要開始去回饋社會、回饋基層的孩子們，對我來說這是一件非常幸福的事情。」

陳念琴表示，雖然自己小時候也不愛看書，但很感謝爸爸媽媽在小時候會強迫自己先把功課寫完才能出去玩，長大之後才發現原來閱讀學習是這麼重要的一件事情，因為透過閱讀的基礎可以幫助自己增加理解的能力，到賽場上就更能夠解讀比賽。

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陳念琴也鼓勵小球芽，要勇於去表達自己的想法，不要害怕說錯，更重要的是小球員們能從小就決定走體育這條路，非常有勇氣，「所以不要放棄你現在做的每一件事，因為現在做的每一件事都是為了你的未來在鋪路，為了自己堅持的目標放手一搏，更要肯定自我，朝著自己的夢想前進。」

在今天花蓮的頒獎典禮結束後，球芽基金於2022年度服務的花蓮縣、新竹縣以及台中市共22所學校的頒獎活動也圓滿結束，總計共有96名小球芽得到表揚，擔任頒獎的貴賓包括拳擊女王陳念琴、職棒選手官大元、馬鋼、申皓瑋以及旅美球員鄧愷威等優秀運動選手，總計發出超過新台幣50萬元的獎助學金以及各式獎品，期許得獎的小朋友可以繼續維持，未得獎的小朋友可以持續進步再來爭取。（編輯：陳政偉）1120114