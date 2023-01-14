PLG朱雲豪關鍵超前快攻 攻城獅斬國王6連勝

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（中央社記者龍柏安台北14日電）PLG新竹街口攻城獅今天靠著本土前鋒朱雲豪，在比賽結束前4.2秒，快攻上籃拉桿得手，率隊在主場以107比106險勝聯盟龍頭新北國王，也斬斷對手近來的6連勝。

P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅本週主場2連戰，昨天才在自家擊敗福爾摩沙台新夢想家，今天又硬抗近來連勝不止的新北國王，而攻城獅贏球後不但拿下本季對戰國王首勝，同時也迎來近來的3連勝。

攻城獅與國王之戰高潮迭起，第4節決勝期兩隊頻頻互換領先，比賽結束前最後1分36秒，國王本土一哥楊敬敏兩罰俱中，將比分追成103比103。

回頭攻城獅洋將班尼特（Anthony Bennett）籃下撿到籃板，雙手爆扣取得領先，不料國王後衛林書緯馬上回敬超前三分球。

最後10.9秒國王邊線發球失誤，朱雲豪拿到球後一條龍快攻上籃得手，重新要回領先，而國王最後一擊林書緯切入後傳球被對手撥掉，他撿到球後籃下出手時間已經終了。

談到致勝的快攻上籃，朱雲豪賽後表示，當時對方球員都集中在禁區，他在推進時對方僅有1人回防，形成3打1優勢，「既然有這個機會，因此我就不叫短暫停了。」

全場拿下12分的朱雲豪承認，他上半場打得並不好，前兩節他累計3投1中，僅攻下3分，另有2次失誤，他透露，中場時他洗了把臉，也告訴自己：「沒關係、再來，更專注在球場上。」這似乎也是他在最後讀秒階段，仍能冷靜判斷場上情勢的關鍵之一。（編輯：陳政偉）1120114