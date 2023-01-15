PLG張鎮衙盧峻翔合砍12顆三分球 領航猿奪10連勝

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台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿隊15日全隊飆進17記三分球，其中盧峻翔（持球者）飆進6顆、進帳24分，終場助隊以93比76擊敗福爾摩沙台新夢想家隊。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月15日

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天飆進17記三分球，其中張鎮衙、盧峻翔共投進12顆，終場以93比76擊敗福爾摩沙台新夢想家，收下10連勝，持續締造聯盟紀錄。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）桃園璞園領航猿近期拉出9連勝，已是聯盟新猷，目前暫居聯盟龍頭，今天農曆年前封關戰在主場桃園市立綜合體育館與福爾摩沙台新夢想家交手。

選秀狀元張鎮衙手感火燙，開賽連續投進6記三分球，曾幫助球隊領先多達14分，而夢想家次節靠著李德威、盧冠良輪番命中三分球，加上洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）在禁區逞威，一度追成1分差。

領航猿及時回穩，靠著洋將艾爾斯（Jeff Ayres）上半場結束飆進三分球，率隊取得48比40領先。

領航猿第3節輪到盧峻翔在外線開火，且延續得分火力到末節，搭配黃泓瀚在外線出手，終場就以93比76帶走比賽勝利，領航猿團隊外線31投17中，命中率超過5成，也是此役勝出的關鍵。

領航猿本土射手發揮出色，盧峻翔、張鎮衙各投進6顆三分球，各進帳24分，19分，都是球隊10連勝的重要功臣。

夢想家洋將吉爾貝克攻下全隊最高分18分，洋將波因特（Sir'Dominic Pointer）和盧冠良各貢獻14分。

PLG聯盟接下來將暫時休兵，預計1月28日才會舉行賽事，當天將是台中、台北兩地開打，由福爾摩沙台新夢想家迎戰新竹街口攻城獅，而台北富邦勇士將出戰來訪的領航猿。（編輯：張雅淨）1120115