UBA健行年初五收假 與T1獵鷹有對抗賽

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）健行科大今天UBA大專籃球聯賽預賽以119比52輕取德霖科大，身兼健行科大、T1聯盟台南台鋼獵鷹教頭劉孟竹說，預計大年初五收假後，健行將南下與獵鷹隊展開對抗練習賽。

UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第3階段今天起在台藝大、政大體育館兩地登場。

健行科大隊史曾奪得3冠，近2季則以第3作收，今天陣中儘管蔡宸綱、陳禹劭因傷高掛免戰牌，但全隊包括大二射手黃信翔20分在內，7人得分雙位數，終場以119比52輕鬆擊退德霖科大，收下本季第7勝。

健行目前戰績7勝1敗，有4戰得分破百，排名暫居第3，僅落後衛冕軍政大、世新。

健行教頭劉孟竹說，目標第3階段拿下4連勝，希望能提早搶下8強門票。

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劉孟竹除了擔任健行教頭外，同時執掌台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹兵符，他透露，19日比賽結束後，健行全隊將開始放年假，預計大年初五（1月26日）收假後，全隊將南下到T1台鋼獵鷹主場嘉藥紹宗體育館，與獵鷹展開一系列的對抗練習賽。

劉孟竹指出，主要希望提高健行訓練強度，「特別是1到4號位，獵鷹的本土、外援都會上場伺候健行小老弟，至於幾名大中鋒，因高度太懸殊將不會上場」。（編輯：謝雅竹）1120116