桃猿羅德石垣島交流賽 新秀宋嘉翔、陳佳樂參賽

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職樂天桃猿隊今年恢復舉辦「亞洲門戶交流賽」，將於2月11日、12日在石垣島與日職千葉羅德海洋隊打2場比賽，由古久保健二、陳瑞振領軍，桃猿去年選秀選進新秀宋嘉翔、陳佳樂也參賽。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，桃猿隊石垣島交流賽停辦2年，今年恢復舉行，領隊浦韋青表示，球員將穿上2023年「綽號球衣十代」登場比賽，出戰日職千葉羅德海洋隊，交流賽2場比賽皆於日本當地時間下午1時開打。

桃猿隊目前正在進行第一階段體能營，透過總教練曾豪駒與經典賽台灣代表隊協調，也讓在經典賽集訓名單中的外野手成晉、投手陳冠宇能參加石垣島的賽事，曾效力羅德隊的陳冠宇將舊地重遊，賽事精彩可期。

桃猿隊今天公布參賽26人名單，投手陳冠宇、陳鴻文、楊彬、蘇俊璋、林子崴、陳克羿、劉家翔、邱緯綸、賴知頎、邱駿威、張梓軒；捕手為林泓育、宋嘉翔、毛英傑、邱家慶。

內野手廖健富、馬傑森、馮健庭、楊晉豪、楊家勝、陳佳樂、董順傑，外野手則有成晉、蔡鎮宇、林政華和林耀煌。

此次總計帶11名投手、4名捕手、7名內野手、4名外野手；教練團由古久保健二、陳瑞振領軍，預計10日出發。

桃猿專屬啦啦隊樂天女孩派出林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵以及熊霓將為桃猿應援，賽後也會安排球員簽名會以及樂天女孩遊戲互動活動。（編輯：張芷瑄）1120117