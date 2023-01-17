林子偉結束澳職球季 返台投入經典賽集訓

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）澳洲職棒球季進入尾聲，奧克蘭喙頭蜥隊總教練敏茨證實林子偉將離隊回到台灣加入經典賽的集訓，雖然可惜，但也認為這對林子偉是很好的機會，投手翁瑋均也離隊。

澳洲職棒球季於去年11月開打，奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara）陣中加入不少台灣好手，包括野手林子偉、投手林暉盛，還有中職中信兄弟投手余謙、黃弘毅，樂天桃猿隊投手翁瑋均。

根據新聞網站Stuff報導，奧克蘭喙頭蜥隊總教練敏茨（Steve Mintz）證實球季尾聲關鍵期，將失去2名重要的球員，是來自台灣的林子偉和翁瑋均。

敏茨表示，林子偉將返台投入世界棒球經典賽台灣隊集訓，即使覺得不捨，但也認為這對林子偉是很好的機會，林子偉是個方面都很出色的運動員，在球季中展現的好表現，符合甚至超越教練團的期待，球隊感謝他的努力，也祝福他能在經典賽中有好表現，會持續為他加油。

而翁瑋均也將離隊，敏茨表示，雖然很遺憾，但這包含在當初合約條件中，也只能接受，也感謝他替球隊帶來很好的表現。

林子偉本季在澳洲職棒出賽共25場，總計83打數敲出28支安打，包括4發全壘打，打擊率3成37，守備位置以游擊為主，也守過二壘。

翁瑋均本季澳職出賽9場（6場先發），總計投33.2局失掉14分（13分責失分），戰績4勝1敗，防禦率3.48。（編輯：陳政偉）1120117