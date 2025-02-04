吉力吉撈．鞏冠接任隊長 龍網羅翁瑋均、宋文華

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職味全龍隊今天舉行開訓典禮，由吉力吉撈．鞏冠接任隊長，盼率隊力拚總冠軍，開訓典禮上也安排新加入球員陳志杰、宋文華、周委宏與翁瑋均加盟儀式。

龍隊今天在雲林斗六棒球場舉行開訓典禮，喊出年度口號Goal For One，全隊一心，誓言全力以赴，目標直指總冠軍賽。

今年開訓典禮，首次邀請來自全台各地的龍迷旗手誓師儀式，其中率先進場的旗幟為球迷自1999年保留至今，龍迷旗手表示：「在味全龍的大小戰役中揮舞大旗，除了希望傳承味全龍隊堅持奮戰的龍魂不滅精神，也希望所有球員及球迷看到大旗時能牢記『只要比賽尚未結束，絕不放棄』的精神。」

龍隊新聞稿中表示，在開訓典禮上創辦人魏應充與新進教練丘昌榮、劉家豪、劉家愷、吳嘉侑共同揭曉年度宣傳主軸Goal For One，象徵團隊凝聚力與挑戰未來的決心。

龍隊總教練葉君璋在典禮中勉勵全隊，遵守球隊紀律，盡全力打好每一場比賽，也感謝球團的全力支持，並承諾帶領球隊以最佳狀態迎接每場比賽，勝負或許無法掌控，但我們可以決定自己的態度。

透過 Google News 追蹤中央社

味全龍選出新任隊長吉力吉撈・鞏冠，他表示很開心能夠擔任隊長，希望大家繼續努力，目標直指總冠軍，並在開季心願卡上寫下Do You And Be You。

龍隊今年有透過行使自由球員（FA）權利轉隊加盟的野手陳子豪、朱育賢，另外網羅投手陳志杰、宋文華、翁瑋均、野手周委宏，今天由魏應充替新加盟球員陳志杰、宋文華、周委宏、翁瑋均披上龍隊球衣、戴上球帽。（編輯：李亨山）1140204