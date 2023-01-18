李晨薰加盟舊金山巨人 簽約金65萬美金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北18日電）棒球好手李晨薰今天舉行美職舊金山巨人隊加盟記者會，確定以合約總額80萬美金加盟，其中簽約金為65萬美金（約新台幣1969萬元），李晨薰也即將在明天啟程赴美國投入季前訓練。

剛滿21歲的李晨薰擁有193公分身高，就讀平鎮高中時期就投出150公里以上火球，在國內外球探長期關注下，也讓他很早就萌生旅外的念頭。

雖然李晨薰曾經歷手肘韌帶移植手術（Tommy John）的術後撞牆期，剛進國立體大時還從傳接球階段開始復健，之後藉由一場場實戰慢慢調整，在U23世界盃證明自己的身手。

李晨薰去年在U23世界盃繳出好投，尤其在季軍戰中面對墨西哥隊，壓制對手幫助台灣隊取勝，讓他獲得國外球團關注。李晨薰今天正式簽約加盟巨人隊，簽約金是巨人隊今年國際簽約球員第3高，合約總額80萬美金（約新台幣2423萬元），包含65萬元簽約金及15萬元學費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

舊金山巨人隊國際球探部資深主管薩拉莫（Joe Salermo）透過影片表示，「第一次看到李晨薰投球是在2018年，當時他的身高、體型和速球很快就吸引我的注意，我馬上遞出名片並告訴他，我們會一直關注他。4年半後我們在這裡宣布他成為舊金山巨人隊球員」。

桃園市棒球總顧問張滄彬是最早發現李晨薰資質的恩師，他表示，「阿耀（李晨薰）從小肯練、肯吃苦，鬥志、抗壓也比別人強，目標是有朝一日能成為職棒球星，藉由打球來翻轉家中經濟。現在終於美夢成真，恭喜他」。（編輯：張芷瑄）1120118