統一獅看好林益全攻擊火力 期許守備更精進

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒統一獅隊今天宣布簽下前富邦悍將球員林益全，達成1年約共識，獅隊領隊蘇泰安表示，林益全過往成績有目共睹，期待攻守都更精進。另外，獅隊今年教練團也在今天底定。

談到想要網羅林益全的考量，蘇泰安指出，獅隊在打擊火力方面有補強空間，林益全過往的成績有目共睹，雖然去年稍微下滑，但相信能回到顛峰狀態。至於守備部分，蘇泰安表示，今年球隊請了日籍守備教練玉木朋孝，期盼林益全經過指導後守備更精進。

蘇泰安表示，與林益全談約過程非常順利，除了一次見面，也透過電話聯繫，「益全想要回故鄉、最熟悉的地方，剛好有這樣的機會」。林益全確定與獅隊簽下1年約，至於合約細節，蘇泰安表示，等全部球員都談完會一併公告。

獅隊今天也發布新聞稿表示，預計1月26日在台南棒球場開訓，2月中旬開始以賽代訓，備戰新球季。

至於新球季獅隊教練團異動，一軍投手教練由羅錦龍轉任（原一軍牛棚教練），一軍牛棚教練由賴泊凱擔任（原二軍牛棚教練），打擊教練由外籍的馬修爾擔任，守備教練為日籍教練玉木朋孝，二軍牛棚教練由廖文揚擔任，增設基地訓練教練吳桀睿。（編輯：唐聲揚）1120119