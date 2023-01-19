林益全確定加入統一獅 簽1年約26日報到

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統一獅隊19日宣布簽下前富邦悍將資深球員林益全（圖），薪資待球隊整體薪資談定後一併公布。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒統一獅隊今天宣布簽下前富邦悍將資深球員林益全，雙方簽下1年合約，薪資部分日後公布。林益全離開效力6年的悍將後，轉換新跑道，將於1月26日正式報到。

37歲的林益全去年底未被悍將放入契約保留名單，雖然悍將球團之前表示持續有在與林益全談約，不過並沒有太多進展，同時林益全的經紀公司也與統一獅隊接觸，直到今天林益全確定加入獅隊。

獅隊今天發布公告表示，球隊肯定林益全穩定攻擊能力、爭取加盟，今天球隊與林益全達成共識簽約，簽訂1年合約，簽約薪資待球隊整體薪資談定後一併公布。林益全預定於1月26日春訓開訓正式報到，投入訓練，備戰新球季。

林益全自2009年正式投入中華職棒，歷經14年職棒生涯，隨著球隊轉賣依序待過興農牛、義大犀牛及富邦悍將，目前生涯安打數1892支，全壘打205轟，平均生涯打擊率3成35。林益全在大部分球季出賽都破百場，不過去年僅出賽74場算是生涯最少，打擊率則是2成59。

獅隊也指出，從之前開始就都在進行季前戰力補強，針對各隊非60人名單依據球隊隊形戰力需求予以補強，日前春訓第一階段期間網羅中信兄弟捕手張聖豪加盟，強化獅隊捕手戰力。（編輯：屈享平）1120119