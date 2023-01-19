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美媒公布百大新秀榜單 台美混血好手卡洛爾登第2

2023/1/19 11:47
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國權威棒球媒體「棒球美國」今天出版「2023年新秀評鑑」，其中亞利桑那響尾蛇台美混血好手卡洛爾排名第2，去年中華隊曾請他加入經典賽，但遭到婉拒。

卡洛爾（Corbin Carroll）出生於西雅圖，父親是美國人，母親在台灣出生、6歲時隨家人移居美國路易斯安那州。

卡洛爾是亞利桑那響尾蛇2019年選秀會第一指名，在小聯盟歷練不到4年的時間，中間經歷肩傷開刀、2020年小聯盟球季因疫情取消，去年8月底，他以頂級新秀之姿升上大聯盟，跑壘速度被評為大聯盟頂尖。

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榜首為巴爾的摩金鶯內野手韓德森（Gunnar Henderson），去年獲「棒球美國」（Baseball America）評選為美國職棒小聯盟年度最佳球員，在球季尾聲升上大聯盟，展現自己的能力。

不過韓德森與卡洛爾兩人都已經登上大聯盟，新賽季很有可能自大聯盟出發，意味著兩人將在開季幾週後就從百大新秀名單中畢業，代表排名第3的密爾瓦基釀酒人18歲外野手喬里奧（Jackson Chourio），有望在開季登上百大新秀第一。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1120119

#卡洛爾
#韓德森
#棒球美國
卡洛爾
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