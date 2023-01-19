林益全思鄉是效力獅隊關鍵 對悍將既感謝也抱歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職統一獅隊今天宣布與林益全達成1年約共識，林益全的經紀人表示，選擇效力獅隊的關鍵是在異鄉打拚多年後，想要回到台南陪伴家人；林益全則發文感謝原東家富邦悍將。

林益全一直從興農牛、義大犀牛、富邦悍將，14年來都是球隊主力，不過去年成績下滑，出賽74場是生涯最少，年底沒有被悍將放入契約保留名單中。林益全的經紀人林世民接受中央社記者訪問時表示，林益全被放在保留名單外之後，跟各隊都有接觸及了解。

談到最後選擇落腳統一獅隊的主因，就是林益全想回到故鄉台南。林世民表示，「這段時間益全比較多時間跟家人相處，爸爸媽媽年紀也大了，他今天跟我講說也許時間真的到了，是時候要回家陪陪家人。」林益全打職棒十幾年來都在異鄉打拚，除了想陪家人，林益全也想回到台南回饋基層、貢獻所學。

在農曆年前決定新球隊，也讓林益全鬆一口氣，林世民表示，「原本設定的目標就是希望盡快，讓益全心情安定下來，可以確認接下來的訓練進度，雖然他都有在自主訓練，但各隊都陸續開訓了，要盡快加入球隊調整。」林益全預計在1月26日報到。

林益全也在個人社群媒體寫下想法，「Thank you富邦，很珍惜也很不捨在富邦的點點滴滴與時光，但天下無不散的筵席，謝謝富邦曾給我過美好的舞台發揮；對不起富邦，還沒能幫你拿下總冠軍。」

林益全也表示，今年開始自己將會更不一樣，會修正、檢討、思考後，將全新更好的一面呈現給球迷與球隊，「可以期待2023年的林益全，神全不只是回來了，更是只有神全能超越神全。」（編輯：屈享平）1120119