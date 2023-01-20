更多編輯台推薦新聞：
過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

塔特姆和布朗延長賽發威 塞爾蒂克擊敗勇士奪8連勝[影]

2023/1/20 17:37（1/20 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
塞爾蒂克前鋒塔特姆和布朗（前中）找回手感，率隊以121比118險勝衛冕冠軍金州勇士，奪下8連勝。（圖取自twitter.com/celtics）
塞爾蒂克前鋒塔特姆和布朗（前中）找回手感，率隊以121比118險勝衛冕冠軍金州勇士，奪下8連勝。（圖取自twitter.com/celtics）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波士頓19日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在主場以121比118險勝衛冕冠軍金州勇士，奪下8連勝。

法新社報導，去年NBA總冠軍賽對戰組合今天再度交鋒，塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）遲遲才找回手感，幫助球隊險勝。塞爾蒂克例行賽戰績來到34勝12敗，暫居全聯盟龍頭。

塔特姆和布朗一開始手感不佳，不過塞爾蒂克後來在第2節一度取得10分領先。

但在半場結束蜂鳴器響起的同時，柯瑞（Stephen Curry）在中場附近飆進超遠3分球，幫助勇士逆轉比分，以55比54帶著領先優勢進入下半場。

勇士在第3節拉開分差，一度領先達11分，第4節一開始曾領先9分，但塔特姆的扣籃讓塞爾蒂克在比賽還剩2分鐘時追近至2分差。霍福德（Al Horford）貢獻一顆3分球和一記火鍋，布朗在正規時間還剩18.6秒時投進關鍵3分球，將比分追成106比106。

史瑪特（Marcus Smart）延長賽開場就進球，讓整個下半場不曾領先的塞爾蒂克比分總算超前，並將領先優勢擴大到多達8分，儘管發生好幾次失誤，最終仍成功捍衛主場勝利。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120120

#塞爾蒂克
#塔特姆
#布朗
塞爾蒂克
塔特姆狂飆51分 塞爾蒂克擊敗黃蜂豪取7連勝[影]NBA塔特姆33分 塞爾蒂克逆轉擒黃蜂[影]
塔特姆
NBA布朗、塔特姆合砍50分 塞爾蒂克痛宰太陽塔特姆狂飆49分本季新高 塞爾蒂克澆熄熱火[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
明星賽第3輪球迷投票 安特托昆博得票躍東區第一