塔特姆和布朗延長賽發威 塞爾蒂克擊敗勇士奪8連勝[影]

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塞爾蒂克前鋒塔特姆和布朗（前中）找回手感，率隊以121比118險勝衛冕冠軍金州勇士，奪下8連勝。（圖取自twitter.com/celtics）

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（中央社波士頓19日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在主場以121比118險勝衛冕冠軍金州勇士，奪下8連勝。

法新社報導，去年NBA總冠軍賽對戰組合今天再度交鋒，塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）遲遲才找回手感，幫助球隊險勝。塞爾蒂克例行賽戰績來到34勝12敗，暫居全聯盟龍頭。

塔特姆和布朗一開始手感不佳，不過塞爾蒂克後來在第2節一度取得10分領先。

但在半場結束蜂鳴器響起的同時，柯瑞（Stephen Curry）在中場附近飆進超遠3分球，幫助勇士逆轉比分，以55比54帶著領先優勢進入下半場。

勇士在第3節拉開分差，一度領先達11分，第4節一開始曾領先9分，但塔特姆的扣籃讓塞爾蒂克在比賽還剩2分鐘時追近至2分差。霍福德（Al Horford）貢獻一顆3分球和一記火鍋，布朗在正規時間還剩18.6秒時投進關鍵3分球，將比分追成106比106。

史瑪特（Marcus Smart）延長賽開場就進球，讓整個下半場不曾領先的塞爾蒂克比分總算超前，並將領先優勢擴大到多達8分，儘管發生好幾次失誤，最終仍成功捍衛主場勝利。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120120