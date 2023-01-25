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莎芭蓮卡輕取薇琪克 生涯首闖澳網女單4強

2023/1/25 14:59
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（中央社墨爾本25日綜合外電報導）白俄羅斯網球名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天以6比3、6比2輕取會外賽打進來得克羅埃西亞選手薇琪克（Donna Vekic），生涯首闖澳洲公開賽女單4強。

法新社報導，位列大會第5種子的莎芭蓮卡今天花費1小時49分鐘贏球之後，接下來將遭遇同樣從會外賽打進來的波蘭選手蕾妮特（Magda Linette），爭取28日的決賽門票。

第1次打澳網女單8強賽的莎芭蓮卡賽後表示：「在這裡打進4強的感覺真的很特別，這是場艱難的比賽。」

澳網開打前，許多觀察家看好莎芭蓮卡能在這裡拿下她的第一座大滿貫賽冠軍。她最近贏得WTA阿得雷德國際賽（Adelaide International），2023年至今打了8場比賽，1盤未失。

目前世界排名第5的莎芭蓮卡過去兩個賽季都打進了美國公開賽4強，2021年溫布頓公開賽也闖進4強。

相比之下，26歲、世界排名64的薇琪克2年前接受膝蓋手術後一直努力重返世界前20。

今天這場比賽，是2019年美國公開賽後，薇琪克僅僅第2次打進大滿貫賽的女單8強。

但薇琪克和莎芭蓮卡過去6度交手，薇琪克贏了5次占盡上風，今天一開賽確實也對莎芭蓮卡帶來不小壓力。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120125

#莎芭蓮卡
#薇琪克
#澳網
薇琪克
不敵克羅埃西亞選手 捷克小將澳網夢幻之旅告終
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