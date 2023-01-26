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2024年巴黎奧運 雙俄選手有望以中立身分出賽

2023/1/26 14:24（1/26 14:36 更新）
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圖左起為奧林匹克五環旗、俄羅斯國旗。（美聯社）
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（中央社瑞士洛桑25日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，應「進一步探討」讓俄羅斯及白俄羅斯選手參加2024年巴黎奧運的方法，可能讓他們以中立運動員身分出賽，即不代表國家或組織。

法新社報導，國際奧會此舉形同無視烏克蘭要求禁止兩國選手參賽的呼聲。

在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，多數國際運動總會遵循國際奧會建議，禁止俄羅斯及白俄羅斯的運動員參加比賽，但兩國選手能否參與2024年巴黎奧運，引起外界疑問。

國際奧會先前曾將這個問題形容為「一大難題」，認為此事已被個別政府政治化，試圖阻擋兩國選手參賽。

國際奧會今天在新聞稿中表示：「任何運動員都不應僅因所持的護照而被禁止參賽…因此應進一步探討讓運動員在嚴格條件下參賽的方法。」

新聞稿還說，運動員可能以「中立運動員」的身分參賽，不可代表他們的國家或國內任何其他組織，這種做法已在職業聯賽中實施，特別是在歐洲、美國和加拿大以及一些個人職業運動中。

國際奧會也說，「每次諮詢會議中的絕大多數參與者」都支持國際奧會探討俄國和白俄選手最終重返賽場的問題。

此外，國際奧會「樂見且讚賞」亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）提議讓俄國和白俄選手能夠參與2024年巴黎奧運資格賽。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1120126

#國際奧會
#俄羅斯
#巴黎奧運資格賽
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