林靖凱新球季專職游擊 向江坤宇請教未獲回應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒統一獅隊26日在台南舉行開訓典禮，總教練林岳平表示，游擊一直是球隊內野比較不穩定的位置，今年找來日籍守備教練玉木朋孝加入，也讓他觀察判斷，最後希望讓林靖凱（中）今年球季專職游擊，成為獅隊未來主力游擊手。中央社記者謝靜雯攝 112年1月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台南26日電）統一獅隊盼找到游擊解，日籍守備教練玉木朋孝評估後，希望林靖凱今年球季專職游擊，游擊非熟悉位置，林靖凱坦言壓力大，也苦笑說想請教同守游擊的好友江坤宇，但都沒有回應。

中職統一獅隊今天舉行開訓典禮，總教練林岳平表示，游擊一直是球隊內野比較不穩定的位置，今年找來日籍守備教練玉木朋孝加入，也讓玉木朋孝觀察判斷，最後希望讓林靖凱今年球季專職游擊，成為獅隊未來主力游擊手。

林岳平表示，獅隊沒有可以穩定出賽單季打滿至少100場的游擊手，這是移防林靖凱的主因，除了林靖凱外，游擊位置競爭者還有林祖傑、許哲晏、楊竣翔和陳重廷。

林靖凱曾在2020至2021年間完成二壘手金手套2連霸，去年季中從二壘移防游擊，但去年整季表現不如預期。林靖凱表示，不會因守備位置變更找藉口，去年整體表現就是不好，新球季希望不管守備、打擊都可以更穩定。

林靖凱表示，日籍守備教練加入球隊沒有很久，目前還沒有太多感受，但訓練量蠻多的，也感受到他很要求基本動作，守備就是需要時間適應，多守就會越來越好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林靖凱表示，去年是季中才轉換守備位置，今年一開始就確定要守游擊，心情上準備也會比較不一樣，游擊不是過往熟悉的位置，壓力當然會比較大，也會比較急，但只能盡力做好自己，想辦法幫助球隊。

被問起有沒有請教好友、中信兄弟游擊手江坤宇，林靖凱苦笑說有想要請教江坤宇，但江坤宇都會回他：「你很好了、不用教了」，但有聲明，江坤宇不是想藏招，「他是很認真的這樣覺得」。（編輯：屈享平）1120126