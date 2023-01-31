桑茂森接任台灣男籃總教練 領軍出征瓊斯盃、亞運

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華民國籃球協會今天宣布，由現任國體大教練桑茂森出任台灣男籃總教練，將領軍出征今年威廉瓊斯盃國際邀請賽、杭州亞運以及2025年亞洲盃男籃資格賽第一輪第一階段賽事。

中華民國籃球協會去年11月確定與外籍教練帕克（C.Parker）不續約後，積極尋找男籃國家隊總教練接替人選，籃協秘書長李雲翔就曾透露，今年度國際賽事將以本土教練為主，且表達人選「不會讓大家太失望」。

籃協將目光鎖定多名國內各聯盟符合資格的教練，包含周俊三、李逸驊、鄭志龍、許晉哲、邱大宗、桑茂森、顏行書、楊哲宜、陳國維等人，並將彙整後的名單提交至男籃選訓委員會討論。

籃協今天發布新聞稿表示，經過選訓委員針對名單內的教練逐一討論，考量到每名教練個人意願與能配合組訓的時間、所屬球團配合度、過去執教經歷等，最終遴選桑茂森出任今年度台灣男籃總教練。

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桑茂森近年執教經歷包括2015年世大運男籃隊助理教練、2019年第41屆威廉瓊斯盃國際邀請賽台灣男籃白隊總教練、2020年MOLTEN台灣超級籃球挑戰賽台灣白隊教練、2022年跨聯盟邀請賽台灣男籃培訓隊總教練，現任國立體育大學籃球隊總教練。

籃協表示，台灣男籃隊後續將由總教練桑茂森籌組教練團，並展開球員徵召作業，籃協將盡力協調旅外球員以及國內3聯盟全力配合，組建最佳陣容出征國際賽會。（編輯：張芷瑄）1120131