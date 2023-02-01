大谷翔平與運動品牌簽下長約 推出限量版釘鞋

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（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）日本「二刀流」棒球明星大谷翔平在美國職棒大聯盟邁入第6季，春訓開始之前，運動品牌New Balance宣布與他簽下長期合約，推出限量釘鞋。

大谷翔平2014年與日本品牌亞瑟士（Asics）展開代言關係，當時是他進入日本職棒的第2年。雙方合作超過8年之後，大谷翔平轉而與美國品牌New Balance合作。

大聯盟春訓2月中旬開始，擁有2021年美國聯盟最有價值球員（MVP）頭銜的大谷翔平，即將展開他在天使隊的第6次春訓，各界預測這也可能是他最後一次參加天使春訓。

28歲的大谷翔平本季年薪3000萬美元效力天使，將在球季結束之後成為自由球員，一般預料他將獲得一紙打破北美運動史的天價合約，明年轉戰更有奪冠機會的球隊。

除了新球季的表現受矚目，大谷翔平也將在3月代表日本隊出戰世界棒球經典賽（WBC），在最高等級的國際棒球賽事中登場。（編輯：周永捷）1120201