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蔡其昌允做好後勤支援 助經典賽台灣隊搶進複賽

2023/2/1 19:08（2/1 19:22 更新）
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立法院副院長蔡其昌（左）1日到雲林斗六棒球場慰勞WBC經典賽台灣隊集訓選手並致贈加菜金，蔡其昌表示，最認真的教練團和全國最強選手所組國家隊一定會拿到不錯成績，期盼台灣隊可以搶進複賽、前進美國。中央社記者姜宜菁攝 112年2月1日
立法院副院長蔡其昌（左）1日到雲林斗六棒球場慰勞WBC經典賽台灣隊集訓選手並致贈加菜金，蔡其昌表示，最認真的教練團和全國最強選手所組國家隊一定會拿到不錯成績，期盼台灣隊可以搶進複賽、前進美國。中央社記者姜宜菁攝 112年2月1日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）立法院副院長蔡其昌今天到斗六棒球場慰勞WBC經典賽台灣隊並致贈加菜金，蔡其昌表示，他會做最好後勤支援，租借智慧型發球機，球員打擊時更有真實感，搶進複賽、前進美國。

蔡其昌首次擔任台灣隊領隊，今天到斗六棒球場慰勞並致贈加菜金，關心防護員人數、醫護團隊是否充足和球員的生活起居。

蔡其昌表示，最認真的教練團和全國最強的選手所組成的國家隊，一定會拿到不錯的成績，期盼台灣隊可以搶進複賽、前進美國。

蔡其昌說，聯盟這次全力總動員，訓練工作由總教練林岳平處理，後勤工作由他和職棒聯盟負責，讓大家專心投入比賽，沒有後顧之憂，期望所有人放鬆心情、積極備戰。

蔡其昌指出，為了讓台灣隊贏得好成績，特別租借智慧型發球機，與傳統發球機最大的不同點在於，可以透過微電腦控制，快速變化球路，還能模擬日本球星大谷翔平、達比修等知名投手球路，讓球員打擊時更有真實感。

中華職棒也派出多組情蒐小組蒐集各國代表隊資訊，供台灣隊教練團參考。

世界棒球經典賽即將在3月點燃戰火，美國媒體公布最新賠率，多明尼加超越美國登上第一，成為呼聲最高的球隊，台灣隊則排在第12。蔡其昌表示，尊重任何的預測，但他認為，球是圓的，比賽沒有到九局下半、三人出局是不知道比賽的勝負，且選手表現和教練團調度都是贏球的關鍵。

旅美好手林子偉今天首度投入經典賽台灣隊集訓，其他球員鼓掌歡迎他的加入。教練陳江和指出，林子偉第一天報到，先移防外野熟悉，因為以林子偉的身手守內、外野都不是問題，教練團更希望球員們互相溝通、切磋球技。（編輯：郭諭儒）1120201

WBC經典賽台灣隊集訓正在雲林斗六棒球場進行，為讓台灣隊贏得好成績，這次集訓特別租借智慧型發球機，與傳統發球機最大差異在於可透過微電腦控制，快速變化球路，也能模擬知名投手，讓球員打擊時更有真實感。中央社記者姜宜菁攝 112年2月1日
WBC經典賽台灣隊集訓正在雲林斗六棒球場進行，為讓台灣隊贏得好成績，這次集訓特別租借智慧型發球機，與傳統發球機最大差異在於可透過微電腦控制，快速變化球路，也能模擬知名投手，讓球員打擊時更有真實感。中央社記者姜宜菁攝 112年2月1日
#蔡其昌
#台灣隊教練團
#林子偉
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