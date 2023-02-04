魔術擊敗灰狼 球員大打出手5人被趕出場[影]

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影片來源：ESPN

（中央社明尼阿波利斯3日綜合外電報導）NBA魔術今天靠板凳出發的安東尼、華格納分別攻下20分、19分，以127比120客場擊敗灰狼。這場比賽第3節兩隊爆發衝突，有多達5人被趕出場。

ESPN報導，這場美國職籃NBA奧蘭多魔術客場挑戰明尼蘇達灰狼之戰，魔術的班巴（Mo Bamba）在比賽第3節時，與灰狼的瑞佛斯（Austin Rivers）在客隊板凳席前爆發衝突。

身高213公分的班巴當時離開板凳席，與瑞佛斯打了起來，導致兩隊多人加入戰局。事發當下，現場保全試圖將雙方球員分隔開來。

這起衝突以班巴、瑞佛斯，還有魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs），以及灰狼的普林斯（Taurean Prince）、麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）被趕出場收場。

今天魔術、灰狼這場大亂鬥前，曼菲斯灰熊的布魯克斯（Dillon Brooks）昨天才因攻擊克里夫蘭騎士密契爾（Donovan Mitchell）的下體引發衝突，讓兩人雙雙被驅逐出場。

NBA今天稍早宣布，引發衝突的布魯克斯禁賽1場，回手的密契爾罰款2萬美元。

今天的比賽包括安東尼（Cole Anthony）與華格納（Moritz Wagner）在內，魔術共7人得分達兩位數。

灰狼全隊有5人得分達兩位數，其中又以拿下29分、10籃板的羅素（D'Angelo Russell）表現最佳，愛德華茲（Anthony Edwards）雖獲19分，但包括三分球7投1中在內，15次出手只命中5球。（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1120204