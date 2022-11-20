鬧出反猶風波 NBA籃網球星厄文終於表達深切歉意
2022/11/20 16:42（11/20 16:50 更新）
布魯克林籃網球星厄文日前在推特發文並附上一部被認為具反猶太思想電影的連結，引發風波。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
（中央社紐約19日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網隊後衛厄文今天表示，他於本月初在社群媒體分享含有反猶意識的內容而遭球隊禁賽，他為此感到「深深的歉意」，並稱自己並非反猶主義者。
在厄文（Kyrie Irving）鬧出軒然大波，卻「拒絕明確表示自己並不反猶」後，籃網（Brooklyn Nets）過去8場比賽都沒讓他上場，20日籃網在主場迎戰曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）的比賽，也被列為「不確定」（questionable）能否出賽。
今天，厄文告訴紐約當地體育媒體SNY，宣稱自己並不反猶，且他「想樹立良好模範」。
他說：「在我心中，並未對猶太人，或自認是猶太人者懷有仇恨。」
「比較困難的是要處理這一切，瞭解我的聲音擁有的力道、我的影響力。我並非任何人的偶像，但我是一個想要產生影響力和做出改變的人。」
厄文上個月在推特（Twitter）上發文，文中附了一部2018年電影的連結，那部紀錄片被認為具有反猶太思想，且他不斷為該片開脫，引發外界對他的強烈批評。之後厄文表示，那部片「有錯誤的反猶陳述」，他也為「在沒有前後文說明的情況下，發了與那部紀錄片相關的推文」致歉。
事發後，耐吉（Nike）暫時中止了與厄文的關係，並取消發表新一代厄文聯名的球鞋。
厄文今天接受SNY訪問，是這位7次入選NBA明星賽的球員自11月3日被禁賽以來，最為直接的道歉。
厄文說：「我真的願意關注我所造成的傷害，我只想為推文首次發布後我一路以來的行為，致上深深的歉意，這段時間我已深切反省。」（譯者：李晉緯/核稿：楊明暐）1111120
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