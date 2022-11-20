鬧出反猶風波 NBA籃網球星厄文終於表達深切歉意

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網隊後衛厄文今天表示，他於本月初在社群媒體分享含有反猶意識的內容而遭球隊禁賽，他為此感到「深深的歉意」，並稱自己並非反猶主義者。

在厄文（Kyrie Irving）鬧出軒然大波，卻「拒絕明確表示自己並不反猶」後，籃網（Brooklyn Nets）過去8場比賽都沒讓他上場，20日籃網在主場迎戰曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）的比賽，也被列為「不確定」（questionable）能否出賽。

今天，厄文告訴紐約當地體育媒體SNY，宣稱自己並不反猶，且他「想樹立良好模範」。

他說：「在我心中，並未對猶太人，或自認是猶太人者懷有仇恨。」

「比較困難的是要處理這一切，瞭解我的聲音擁有的力道、我的影響力。我並非任何人的偶像，但我是一個想要產生影響力和做出改變的人。」

厄文上個月在推特（Twitter）上發文，文中附了一部2018年電影的連結，那部紀錄片被認為具有反猶太思想，且他不斷為該片開脫，引發外界對他的強烈批評。之後厄文表示，那部片「有錯誤的反猶陳述」，他也為「在沒有前後文說明的情況下，發了與那部紀錄片相關的推文」致歉。

事發後，耐吉（Nike）暫時中止了與厄文的關係，並取消發表新一代厄文聯名的球鞋。

厄文今天接受SNY訪問，是這位7次入選NBA明星賽的球員自11月3日被禁賽以來，最為直接的道歉。

厄文說：「我真的願意關注我所造成的傷害，我只想為推文首次發布後我一路以來的行為，致上深深的歉意，這段時間我已深切反省。」（譯者：李晉緯/核稿：楊明暐）1111120