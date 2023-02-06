傳交易案達共識 籃網將送厄文至獨行俠

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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國媒體今天報導，美國職籃NBA布魯克林籃網在明星後衛厄文提出要求後，據傳已與達拉斯獨行俠達成共識，將這位備受爭議的球星送過去。

美國體育新聞網站「運動員」（The Athletic）報導指出，籃網將把厄文（Kyrie Irving）送到獨行俠，換回丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）和幾支首輪選秀籤。

厄文先前拋出震撼彈，要籃網在2月9日的交易截止日前將他交易出去後，包括鳳凰城太陽、洛杉磯湖人、洛杉磯快艇等隊都曾傳出對厄文有興趣。

據傳厄文是在無法獲得滿意的條件而未與籃網續約後，決定要求球隊把他交易出去。籃網季前選擇不給厄文一份保障頂薪合約，而據「運動員」的報導，籃網開給厄文的合約，含有「讓人感到不滿」的「保障條款」。

體育電視頻道ESPN指，籃網與獨行俠間的協商今天正「加緊腳步」進行。

若交易成功，丁威迪將「鳳還巢」回到籃網。丁威迪在2020-21球季膝蓋韌帶受傷之前，曾在籃網待了5個球季。

厄文曾在2016年與詹姆斯（LeBron James） 聯手率克里夫蘭騎士奪下總冠軍，本季他平均每場比賽可拿下超過27分、5籃板、7助攻，在杜蘭特（Kevin Durant）因膝傷缺陣之際，他擔下了籃網進攻上的重任。

厄文在籃網的4個球季充滿爭議。他上季因為拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，有數十場比賽無法出上場。

這個球季，厄文因為在社群媒體的貼文含有反猶思想電影的連結而遭撻伐，且起初他不肯認錯，因此被禁賽8場。

整體來說，厄文在籃網的這4個球季一共打不到150場比賽。

然而，毫無疑問的，厄文的能力可以補全獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）無法顧及之處。唐西奇本季每場比賽可奪33.4分，但他扛起獨行俠得分重任意味著投入大量的上場時間。

昨天唐西奇因腳跟傷勢高掛免戰牌，獨行俠最終敗給金州勇士，賽後戰績28勝26敗，在西區排名第6。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120206