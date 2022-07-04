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傳籃網與湖人磋商 盼讓厄文、衛斯布魯克互換東家

2022/7/4 09:10
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（中央社紐約3日綜合外電報導）Yahoo Sports報導指出，美國職籃NBA布魯克林籃網與洛杉磯湖人正在磋商，要讓兩隊的後衛厄文（Kyrie Irving）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）互換東家。

根據今天的報導，兩隊「正積極討論」此事。

衛斯布魯克、厄文上週都執行了合約中的球員選擇權，這讓他們與似乎不是那麼適合自己的球隊多綁在一起一個球季。

33歲的衛斯布魯克，其選擇權為一年4710萬美元（約新台幣14.14億元），30歲的厄文則是一年3650萬美元（約新台幣10.96億元）。

根據報導，兩隊尚未談妥交易，因為籃網據報希望湖人也打包帶走30歲後衛哈里斯（Joe Harris），並吃下他剩餘的兩年3860萬美元（約新台幣11.59億元）合約。

但據Yahoo Sports報導，讓湖人感興趣的是31歲的塞斯．柯瑞 （Seth Curry），他目前剩下一年850萬美元（約新台幣2.55億元）的合約。

除了厄文以外，籃網也和多支NBA球隊針對交易杜蘭特（Kevin Durant）做初步協商，杜蘭特是在上週向球隊提出將他交易出去的要求。

籃網、湖人雖然陣中星光熠熠，但兩支球隊上個球季都未能實現奪冠目標，籃網在東區季後賽首輪遭波士頓塞爾蒂克橫掃出局，湖人更是連附加賽都沒機會打。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110704

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