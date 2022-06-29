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衛斯布魯克執行球員選擇權 拿近14億續留湖人

2022/6/29 09:33（6/29 10:00 更新）
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NBA球星衛斯布魯克決定在2022-23賽季續留湖人。（圖取自twitter.com/russwest44）
NBA球星衛斯布魯克決定在2022-23賽季續留湖人。（圖取自twitter.com/russwest44）
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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）今天多家媒體報導，NBA球星衛斯布魯克決定行使合約中4710萬美元（約新台幣13.96億元）的球員選擇權，在2022-23賽季續留湖人。

33歲的衛斯布魯克（Russell Westbrook），是2017年美國職籃NBA的年度最有價值球員（MVP），曾9次入選明星賽，他5年2.06億美元（約新台幣61.15億元）的合約正走到最後1年。

在過去4個球季，衛斯布魯克待過4支球隊，他在奧克拉荷馬雷霆的最後3個球季，都有平均「大三元」的成績。他在2019年在一樁涉及保羅（Chris Paul）的交易案中，被換到休士頓火箭。

衛斯布魯克在火箭展開2020-21球季，但2020年12月就被換到華盛頓巫師，他在那裡待到2021年8月，才被交易到洛杉磯湖人。

上個球季，衛斯布魯克在湖人打了78場比賽，平均可獲18.5分、7.4籃板、7.1助攻，但湖人因陣中球星詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）傷勢的問題，讓他們最終與季後賽無緣。

上個賽季，湖人「3巨頭」衛斯布魯克、詹姆斯、戴維斯只一起打了21場比賽，湖人在他們「合體」的比賽中，也僅獲11勝10敗的成績。

湖人希望在新任總教練漢姆（Darvin Ham）帶領下，在新球季谷底反彈。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110629

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