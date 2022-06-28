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厄文行使球員選擇權 拿10.9億續留籃網

2022/6/28 10:53（6/28 11:32 更新）
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NBA籃網明星後衛厄文表示，將續留籃網。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
NBA籃網明星後衛厄文表示，將續留籃網。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
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（中央社紐約27日綜合外電報導）美國運動新聞網站「運動員」今天報導，NBA籃網明星後衛厄文表示，他將行使下個球季價值近3700萬美元（約新台幣10.9億元）的球員選擇權，繼續留在籃網。

就在厄文（Kyrie Irving）得做出決定，是否要履行對另名球星杜蘭特（Kevin Durant）的承諾，並走完與美國職籃NBA布魯克林籃網4年合約的最後期限剩下兩天之際，傳出了厄文續留籃網的消息。

厄文告訴「運動員」（The Athletic）說：「普通人讓世界繼續運轉，但那些敢與眾不同的人能帶領我們走向明天，我已經決定執行我的選擇權了，我們秋天見了。」

「運動員」的報導指，厄文跳過先簽後換的可能性，決定留在籃網和杜蘭特聯手，希望能率籃網爭奪總冠軍。

由於傷勢和堅持不打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，違反紐約防疫規定而無法在主場出賽等各種場外的問題，厄文過去3個球季只為籃網打了103場球。

即便陣中有厄文、杜蘭特兩名超級球星，籃網的戰績仍舊令人失望，上季他們只拿下44勝38敗的成績，雖勉強擠進季後賽，但在首輪就被波士頓塞爾蒂克以4比0橫掃出局。去年籃網則是在季後賽次輪，敗給最終奪下總冠軍的密爾瓦基公鹿。

厄文上個球季為籃網打了29場比賽，平均每場比賽可獲27.4分、5.8助攻、4.4籃板、1.4抄截。

在籃網的3季下來，厄文每戰平均可獲27.1分、6助攻。

上個球季的尾聲，籃網把明星後衛哈登（James Harden）交易到費城76人，換回澳洲球星西蒙斯（Ben Simmons），若西蒙斯在背部手術後能恢復到最佳狀態，將有助籃網下個球季的發展。

先前曾有傳聞，稱杜蘭特想先看看厄文對未來的打算，再決定自己接下來長期的計畫。

自2003年在NBA總冠軍賽敗給聖安東尼奧馬刺後，籃網至今還沒成功闖過季後賽次輪這一關。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110628

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