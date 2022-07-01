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NBA自由球員開市 傳杜蘭特向籃網提出交易申請

2022/7/1 08:51（7/1 09:31 更新）
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NBA自由球員市場即將開市，媒體報導，超級球星杜蘭特已向布魯克林籃網提出交易申請。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
NBA自由球員市場即將開市，媒體報導，超級球星杜蘭特已向布魯克林籃網提出交易申請。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國職籃NBA自由球員市場即將開市，媒體報導，超級球星杜蘭特（Kevin Durant）已向布魯克林籃網（Brooklyn Nets）提出交易申請。

美國體育頻道ESPN引述未具名消息來源報導，曾效力金州勇士兩度贏得總冠軍的杜蘭特，正將眼光瞄向鳳凰城太陽（Phoenix Suns）或邁阿密熱火（Miami Heat），但籃網與杜蘭特合約期還有4年，球團目標會是為這位球星爭取最好的交易。

33歲的杜蘭特於2021年與籃網續約4年，金額達1.98億美元（約新台幣58.75億元）。

杜蘭特離開勇士後，於2019年轉為效力籃網，與得分後衛厄文（Kyrie Irving）聯手打造超級強隊；球團之後再網羅哈登（James Harden），但這三巨頭始終無法凝聚展現實力。

厄文2021-22年賽季因拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大多缺賽，感到不悅的哈登2月被交易至費城76人，以致籃網戰力大受影響，雖打進季後賽，但第一輪即遭波士頓塞爾蒂克（Boston Celtics）淘汰。

在NBA自由球員交易市場開市前幾小時，傳出杜蘭特要求交易的消息，震撼整個聯盟。在市場開放期間，NBA球團可正式與沒有合約束縛的球員洽談簽約合作。

厄文日前行使下個球季價值3690萬美元（約新台幣10.9億元）的球員選擇權續留籃網，不過他仍可能透過先簽後換方式離開球隊。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110701

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