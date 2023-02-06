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江少慶再戰經典賽感覺不同 王建民提點投球更輕鬆

2023/2/6 18:37
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）富邦悍將投手江少慶上一屆打經典賽還是陣中菜鳥，這次責任更重，加上在台灣舉辦，感覺特別不同，牛棚教練王建民有提醒下半身的力量運用，江少慶也盼為國家盡一分心力。

江少慶2017年也有入選世界棒球經典賽台灣隊代表隊，當時年僅23歲，此次再入選經典賽代表隊已經29歲，他表示有勾起回憶，同樣的比賽，上一次參賽自己還是年輕小伙子，由學長帶領打比賽，今年身分不同，加上又在台灣舉辦，球迷看比賽會很熱血，希望可以把狀態調整到最好、為國家盡一分心力。

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江少慶投入經典賽集訓後，牛棚教練王建民也有協助調整，江少慶透露，每次代表隊中有遇到王建民擔任教練的話，兩人都會有很多討論，目前調整都在進度中，王建民有提醒下半身力量的運用，調整過後投起球來比較輕鬆。

江少慶表示，先前在母隊已經投4次牛棚，進到台灣隊集訓也有再投4次牛棚，下一個階段會進到實戰投打練習，自辦熱身賽預計與王維中同場，先前總教練林岳平表示，江少慶和王維中預計在16日與味全龍隊比賽登板投球。（編輯：方沛清）1120206

#江少慶
#王建民
#王維中
王建民
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