江少慶任球芽頒獎嘉賓 分享旅美挑戰勉勵球員學習

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）球芽基金獎學金頒獎本周前往花蓮，邀請花蓮出生的子弟兵、擁有9年旅美資歷的職棒球星江少慶擔任頒獎嘉賓，分享剛開始旅美因為無法溝通每天哭，勉勵球員把握黃金學習時期。

中職富邦悍將投手江少慶畢業於花蓮豐濱國小、化仁國中，高中之後就離鄉背井到北部求學，接著就開啟旅美棒球生涯，江少慶今天受邀擔任球芽基金獎學金頒獎嘉賓，還特別安排座談，與小球員們分享旅外職棒經歷。

江少慶回憶，國小沒有打棒球，五年級的時候學校開始組棒球隊，看到棒球隊的小朋友都有麵包跟牛奶，還有老師可以教大家寫功課，回家的時候就不用寫功課寫得很痛苦，所以才加入棒球隊，那時候也下定決心，要成為一個優秀的職業選手，讓家人的生活可以過得更好。

透過自身的經歷分享，江少慶勉勵小球員，當訂下目標之後，就要朝著目標努力邁進，當遇到瓶頸的時候，就回頭看看自己當初打球的初衷，接著再繼續努力前進。

在座談會當中，江少慶提到，國小時期和大家一樣喜歡玩、不喜歡念書，到了國中才開始認知到學習很重要，高中離開花蓮到了北部之後，更發現跟其他同學的落差，開始想要追上大家進度的時候真的很辛苦，到了美國之後更發現英文很重要。

江少慶透露，「剛到美國的時候幾乎每天都在哭，因為發現我沒有辦法跟其他人溝通，還好球隊有安排翻譯，所以就開始從翻譯身上認真學英文，第2年才開始步入正軌，也讓我體會到當初在小學的黃金時期好好讀書有多重要，而且不僅是英文，每一個科目都很重要，不要排斥也不要去害怕學習，寫錯了、做錯了，下一次再去修正一樣可以進步。」

本次得到球芽基金獎學金以及閱讀獎學金的花蓮縣合作學校有水源國小、化仁國中、新城國小、中原國小及中正國小共38名。

緊接著，球芽基金將繼續前進光復鄉、瑞穗鄉以及玉里鎮的服務學校，同樣也邀請了現役的職棒學長回來擔任得獎小球員的頒獎嘉賓，希望能藉由學長們的經驗分享以及鼓勵，讓小球員可以有不同的收穫。（編輯：李亨山）1131224