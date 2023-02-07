籃協首辦技術訓練師講習會 NBA訓練師授課

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）中華民國籃球協會今天宣布，今年首度舉辦籃球技術訓練講習會，3月3日至5日為期3天的課程將邀請美國職籃NBA知名訓練師艾特金森（Mike Atkinson）來台授課，即日起開放報名。

為了達到籃球技術訓練一致化、教學系統化的目標，籃協發布新聞稿表示，今年首度舉辦籃球技術訓練講習會，並與艾特金森合作，為國內籃球技術訓練領域帶來專業課程。

籃協表示，籃球技術訓練講習會將於3月3日至5日在晧宇國際莊敬籃球館舉行，課程內容將涵蓋技術、身體與體態、觀念與策略、心理4大層面，課程結束後進行學、術科測驗，合格學員將由籃協核發籃球技術訓練師LEVEL 1級證照。

籃球技術訓練講習會即日起開放報名，籃協指出，年滿18歲以上具高中學歷、對籃球技術訓練有興趣者，以及曾經或實際從事籃球技術訓練相關工作經歷者均可報名參加。

籃協透露，未來籃球技術訓練講習將定期舉辦，並將邀請國內外優秀師資授課，帶給國內訓練師系統化、一致化的訓練模式，培養更多籃球專業人才投入各層級球隊服務。（編輯：管中維）1120207