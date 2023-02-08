吳念庭盼經典賽為台灣盡心力 安慰退賽隊友張奕

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）日職太平洋聯盟今天舉辦台灣媒體日，西武獅台將吳念庭表示，能入選經典賽台灣隊很期待也很亢奮，希望替台灣盡一份心力；吳念庭也安慰因肩傷退賽的隊友張奕，「未來的路還很長」。

吳念庭從2021年開始站穩日職一軍，整季出賽130場比賽，敲出10發全壘打，送回48分打點，打擊率2成38；去年則是出賽94場，敲出5發全壘打，送回28分打點，打擊率2成27。

吳念庭也入選今年3月世界棒球經典賽台灣隊，他今天接受訪問時表示，因為今年要備戰經典賽，春訓第一天就把心情狀態調整到80%以上，也把訓練強度拉快10天左右。

吳念庭將在16日回到台灣報到集訓，談到現在的心情，他說：「真的是超期待，畢竟自己沒有在台灣球迷面前比過賽，又是台灣主場，真的會很亢奮，希望能替台灣盡一份心力。」如果能晉級複賽，吳念庭則說，最想對到大谷翔平及達比修有。

本來吳念庭的西武隊友張奕也有入選台灣隊，不過張奕因為右肩發炎退出，吳念庭指出，那時在球場剛好遇到張奕，「他就跟我講這件事情，他很想替台灣盡一份心力，有問我的想法，我說未來的路還很長，要看遠一點。」

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另外，談到本季目標，吳念庭表示，雖然前2年都是內野工具人，教練會比較好調度，「但我自己是比較傾向三壘這個位置，去年很多機會自己沒有把握好，剛好這個位置現在空著，想去爭取這個機會。」

西武本季換新總教練松井稼頭央，吳念庭表示，會儘量把自己表現好，取得總教練的信任感，「因此這次春訓從第一天開始，就想表現自己的優點給教練團看，跟他們說我準備好了。」（編輯：陳仁華）1120208