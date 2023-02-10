高中木棒聯賽林維恩6局飆12K 平鎮擊敗育民

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）高中木棒聯賽今天開打，上屆冠軍平鎮高中首戰與育民工家交手，左投林維恩先發6局飆出12次三振、無失分，率隊以10比0拿勝；大溪高中比賽前半段把握機會搶分以4比3擊敗鶯歌工商。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽開打，平鎮高中上屆比賽冠軍戰擊敗三民高中、完成4連霸，今年目標延續紀錄、挑戰5連霸；平鎮預賽與陽明高中、屏東高中、育民工家、白河商工、強恕中學同在H組。

平鎮今天首戰與育民工家交手，派出高二左投林維恩扛先發，林維恩總計用84球投6局，被敲出4支安打，飆出12次三振、無失分，展現壓制力，王彥恩後援投1局連飆3K，替球隊守住勝利。

大溪高中預賽與麥寮高中、善化高中、仰德高中、鶯歌工商同在B組，大溪首戰與鶯歌交手，前2局打完0比1落後，3局首名打者靠著失誤上壘、開啟攻勢，再靠著接連安打、鶯歌出現單局第2次守備失誤，大溪一口氣攻下4分、翻轉戰局。

鶯歌陣中投打二刀流林鉑濬是去年U18世界盃棒球賽國手，今天先發扛4棒，3打數敲出1支安打，比賽後半段也有登板後援，用2球抓到1個出局數，沒被敲出安打、無失分、無關勝敗。

鶯歌5、6局各追回1分，但攻勢沒有延續，吞下預賽首敗；B組另外一場比賽麥寮高中以7比0擊敗仰德高中。（編輯：李亨山）1120210