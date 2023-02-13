陳建仁：國家運動科學中心助選手爭取更高榮譽

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）行政院長陳建仁今天視察國家運動訓練中心，為國手李智凱、鄭兆村等人打氣；陳建仁表示，體育預算2016年起逐年增加，國訓中心完善工程明年將完工，國家運動科學中心也將協助選手在國際體壇爭取更高榮譽。

陳建仁在行政院發言人陳宗彥、教育部長潘文忠等人陪同下，至國訓中心視察國家培訓隊備戰情形。陳建仁致詞表示，總統蔡英文相當重視體育發展，體育預算已自2016年近80億元，大幅提升至去年135億元，目前也已投入逾百億元經費。

陳建仁說，台灣選手近年在國際賽事屢創佳績，2018年雅加達亞運奪17金、19銀及31銅，創20年最佳紀錄；更在2021年舉辦的東京奧運勇奪12面獎牌，締造歷年來最好成績。

陳建仁指出，選手要付出非常多的努力才能站上世界體壇競技，政府責任就是要為選手打造良好的訓練環境；立法院已三讀通過「國家運動科學中心設置條例」，可協助選手在國際體壇爭取更高榮譽。

為提升運動選手培訓，政府啟動黃金計畫，陳建仁表示，此計畫按照每位選手特性，運用科技方式，以客製化方式培訓，讓選手充分發揮潛力，也提高選手待遇及輔導優秀選手就業。

陳建仁表示，成都世大運、杭州亞運，以及2024年巴黎奧運等國際賽事即將登場；國訓中心中央大道命名為「榮耀之路」，選手帶著榮譽訓練，站上國際體育場時，個人榮譽將成為國家榮譽，國家會提供完善後援資源及周全方案。（編輯：陳仁華）1120213