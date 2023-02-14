合庫全越盃再1勝晉4強 U23國手游騰堯亮相

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）全越盃成棒賽合作金庫今天在B組勝部與台灣啤酒交手，合庫團隊敲出11支安打，7任投手輪流登板、包括去年U23世界盃國手游騰堯，終場以13比1、7局拿勝，只要再1勝就能晉4強。

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽昨天開打，合作金庫與列特博生技、台灣啤酒（國立體大）、台灣中油（開南大學）、全越運動和台中市成棒隊同在B組。

合作金庫昨天首戰以10比0擊敗列特博生技，今天與台灣啤酒棒球隊交手，合庫2局上先馳得點，台灣啤酒2局下扳平比數，合庫3局上靠著四壞保送、盜壘、滾地球、失誤跑回超前分。

合庫4到7局、局局得分，提前在7局打完拿下比賽勝利，合庫團隊敲出11支安打，楊振裕單場3安貢獻3分打點，打擊表現最亮眼。合庫拿下預賽2連勝，16日B組勝部冠軍戰與台中市成棒隊交手，拿勝就晉級4強。

合庫今天採用投手車輪戰，7任投手依序登板、各投1局，僅被台灣啤酒敲出2支安打，第3任投手黃柏儒投1局沒被敲出安打、無失分，拿下勝投。

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去年U23世界盃國手游騰堯是台東大學棒球隊球員，球隊實習借將合庫，今天也有登板投1局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分、無關勝敗。

A組勝敗賽事，桃園市隊今天與南華大學交手，桃園市投打發揮，洪心騏先發5局僅被敲出1支安打，投出3次三振、1次保送，無失分，率隊以6比2擊敗南華大學，A組勝部將與富邦公牛（台體大）交手，勝隊晉級4強。（編輯：龍柏安）1120214