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沙子宸高中練到鐵腿曾自卑 旅美盼鼓舞其他球員

2023/2/15 13:43（2/15 13:56 更新）
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國立體育大學投手沙子宸（圖）加盟美國職棒奧克蘭運動家隊，15日在台北舉行簽約記者會，預計將於3月底正式啟程前往美國展開季前訓練。中央社記者王騰毅攝 112年2月15日
國立體育大學投手沙子宸（圖）加盟美國職棒奧克蘭運動家隊，15日在台北舉行簽約記者會，預計將於3月底正式啟程前往美國展開季前訓練。中央社記者王騰毅攝 112年2月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）國立體大19歲投手沙子宸如願圓旅美夢，他回憶一路走來最挫折的時候是高一，從社團銜接科班訓練跟不上也曾自卑，但從沒想過放棄，希望用自己的例子鼓勵有天分的球員勇敢嘗試。

沙子宸國小踢足球，被問起什麼契機開始愛上棒球，他透露，剛開始是看著爸爸打壘球，後來加入社區球隊後玩出興趣，第一次比賽就拿下勝利，可以跟隊友並肩作戰、拿下勝利的快樂，深深烙印腦海中。

沙子宸高中才開始接受正規科班球隊訓練，他透露，剛升上彰化藝中有一段時間很不適應，練習常常練到「鐵腿」，體能都跑在最後面，重量訓練也都拿最輕的，剛開始有點自卑，直到高二、高三慢慢跟上，也投出成績後自信心才開始提升。

「雖然難過的時候很多，但沒有想過放棄。」沙子宸感謝彰化藝中團隊，也感謝隊友陪伴，彰藝雖然不是特別強，但是訓練很扎實，選擇到彰藝是因為舞台和機會多，很多比賽需要縣市聯隊出賽，彰藝都可以參加，今天彰藝棒球隊的總教練劉政儐也有到場送上祝福。

沙子宸升上高中球速進步超過20公里，高中畢業最快球速可以投到147公里，他表示，大概到高三時發現有美職球探在關注自己，才開始有想要挑戰旅美的想法，很開心美職運動家隊給機會。

國立體大棒球隊教練龔榮堂今天也有出席簽約記者會，龔榮堂表示，球隊當初觀察到沙子宸未來性很好，積極希望他到國體就讀，國體也培養出許多國家級的運動員和旅外球員，有完整的運動競技團隊協助球員追夢。

龔榮堂勉勵沙子宸，到美國是踏出第一步，未來還需要面對很多挑戰，期許他秉持在學校期間的專注，「相信我們很快可以看到你的成功、儘早上到大聯盟。」（編輯：張雅淨）1120215

#沙子宸
#龔榮堂
#彰藝
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