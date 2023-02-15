更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

沙子宸正式加盟美職運動家 合約總值達1290萬

2023/2/15 11:56（2/15 17:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立體育大學投手沙子宸（圖）加盟美國職棒奧克蘭運動家隊，15日在台北舉行簽約記者會。中央社記者王騰毅攝 112年2月15日
國立體育大學投手沙子宸（圖）加盟美國職棒奧克蘭運動家隊，15日在台北舉行簽約記者會。中央社記者王騰毅攝 112年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北15日電）國立體大19歲投手沙子宸加盟美職奧克蘭運動家隊，合約總值42.5萬美元，社區球隊出身到成功踏上旅美路，沙子宸自曝確定簽約那刻，興奮與爸爸在車上擁抱，彷彿就像電影情節。

沙子宸的棒球路爸爸扮演重要推手，國小、國中沒有加入科班球隊訓練，國中原本就讀升學名校金華國中，後來因為想要打球，轉學至和平國中，對於他的棒球夢，爸媽很支持，沙子宸從小學五年級到國中三年級都在爸爸沙開橋成立的「TYSA運動家社區棒球隊」打球。

沙子宸國中最快球速約123公里，高中升上彰化藝中接受正規訓練後快速成長，高中畢業最快球速已經到147公里，現在確定加盟美職運動家隊，以簽約金37.5萬美元外加5萬美元獎學金，合約總值42.5萬美元（約新台幣1290萬元）正式加盟。

沙子宸表示，在進入彰化藝中接受正規訓練前，從沒想過可以成為職業選手，甚至挑戰美國職棒，「非常感謝運動家隊給我這個機會 ，能夠旅美追夢。同時要感謝爸爸、媽媽、社區教練、高中教練、大學教練一路以來的栽培和幫助，我才能夠走到這一步。」

美職運動家隊亞太區球探部部長希斯洛普（Adam Hislop） 表示，球團看中沙子宸的潛力和未來性、極力爭取加盟，沙子宸身體狀況良好，協調性佳，且擁有媲美美職大聯盟等級的球轉速，都是競爭上很大的優勢。

希斯洛普也提到 ，目前對於沙子宸加入球隊後的首要計畫是協助強化身體素質，不管是力量、耐力及體能，讓身體條件足以應付較長的賽季，並表示球隊己訂定完整的訓練計畫，讓他逐漸提升球速以及控球能力。

沙子宸從社區棒球開始打起，高中之前未曾接受過正規訓練，經歷高中及大學的成長及磨練後，寫下一圓美萝的勵志故事，預計將於3月底正式啟程前往美國展開季前訓練。（編輯：龍柏安）1120215

#沙子宸
#彰化藝中
#奧克蘭運動家
延伸閱讀
黃暐傑獲邀海盜大聯盟春訓 目前台灣唯一選手李晨薰順利旅美放下心中大石 盼26歲前登大聯盟潘文輝旅美預計新人聯盟出發 向隊友李灝宇喊話沙子宸旅美加盟運動家 推手爸爸透露3個感動片刻沙子宸高中練到鐵腿曾自卑 旅美盼鼓舞其他球員
沙子宸
沙子宸還非「完成版」 運動家球探：天花板很高沙子宸加盟美職運動家隊 社區棒球旅美第一人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族