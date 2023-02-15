沙子宸還非「完成版」 運動家球探：天花板很高

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）國立體大19歲投手沙子宸加盟美職運動家隊，運動家隊球探希斯洛普對沙子宸十分期待，沙子宸目前最快球速有投過150公里，但希斯洛普認為沙子宸還不到「完成版」，直言「他的天花板很高」。

國立體大投手沙子宸高中才開始接受正規棒球訓練，從國中到高中球速進步超過20公里，高中畢業球速可達147公里，升上國立體大後正式賽投過148公里，但美職運動家隊高層來台測試時，沙子宸也有投出最快約150公里的速球，讓球團驚豔。

美職運動家隊亞太區球探部部長希斯洛普（Adam Hislop）表示，其實在沙子宸高一時才知道這個球員，他的協調性很好，身高190公分、身材不錯，只是身體素質還需要提升，「現在的他還不是完成版，球團很看重他的潛力，他的天花板很高。」

希斯洛普表示，沙子宸擁有媲美大聯盟等級球員的球轉速，直球、滑球都有一定水準，也期待他正式加入球隊後，經過完整的訓練計畫，可以進步到什麼程度。

對於旅美生涯的規劃，沙子宸沒有設定幾年上大聯盟的目標，「就看球隊的安排，做好每天的訓練，可以走多遠就走多遠。」

沙子宸除了直球外，變化球種有滑球、曲球、二縫線，還有開發中的變速球，沙子宸表示，自己的優勢是直球的轉速，球進到本壘會衝，如果可以有好的變速球搭配，可以混淆打者，身為先發投手也可以拉長投球局數。

運動家隊陣中有國立體大畢業的學長莊陳仲敖，希斯洛普表示，莊陳仲敖與沙子宸是類型不太相同的球員，莊陳仲敖無論球速、控球都已經算完成度高，沙子宸潛力值得期待。（編輯：張雅淨）1120215