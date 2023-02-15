陳彥博育空極地賽平安完賽 一度擔心撐不過去

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣超馬好手陳彥博在加拿大育空700公里極地橫越賽前發燒感冒，到比賽過程咳不停，還差點失溫，今天順利完賽，他坦言，一度擔心撐不過去，沒想到完成與自己10年前的承諾。

陳彥博2013年首度參加加拿大育空700公里極地橫越賽，以第3名作收，也是賽史第一名完賽的亞洲選手，今年再度挑戰，以10天6小時4分鐘完賽，總排第4、徒步組第3。

陳彥博在臉書上發文表示，比賽前一週就發燒感冒，非常擔心會不會影響到比賽，「沿路比賽一直嚴重咳嗽有痰，吸進零下30度的空氣時，我一路咳了很久，甚至怕肺或氣管發炎感染。」

陳彥博透露，比賽過程一直無法產熱發冷，一度擔心自己撐不過去。

儘管平安完賽，陳彥博回想起前一天的狀況，似乎仍心有餘悸，他表示，昨天剛出發、移動沒多久，差點失溫，並緊急紮營躲進避難帳休息，不斷發抖、撐了很久才回溫，甚至怕發生意外。

陳彥博今天抵達終點線後，開心地大秀地板動作等舞步，他表示，沒想到，完成與自己10年前的承諾，並拿下跑步徒步組第3名。

陳彥博比賽過程一路帶著33公斤雪橇裝備行走，體能考驗加上低溫等挑戰，他也分享現況，目前臉部有些凍傷，「體重下降、感冒尚未好，10天沒什麼睡眠，我可能會昏睡幾天」。（編輯：李亨山）1120215