陳彥博零下15度開跑 再戰育空700公里極地賽

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（中央社記者黎建忠台北5日電）時隔10年，台灣極地超馬好手陳彥博在台灣時間今天凌晨頂著攝氏零下15度低溫，再度挑戰加拿大育空700公里極地橫越賽，目前已跑超過46公里，經過第1個檢查站，暫時排在第25。

根據賽事官網數據顯示，陳彥博從出發到通過第1個檢查站之間共42公里，平均速度約每小時6.5公里，到第2個檢查站的距離約53公里。

加拿大育空700公里極地橫越賽從白馬鎮出發，一路往北到接近阿拉斯加的道森市，總長度約700公里，並規定在13天內完賽，共有10個檢查站，今年有54人參賽。

陳彥博在臉書粉絲團表示，「10年，我終於再度回到這，拋下所有一切，回到純淨的荒野，可以讓壓抑已久不愉的心情，好好地宣洩跟釋放，好好享受孤寂過程。把所有的思緒、心情都給當下的每一刻，享受我最愛的每一刻，努力前進，與10年的自己相遇，和他說話，和大地之母對話，目標，平安，抵達700km道森市，終點。」

由於賽事具高度危險性和不確定性，因此大會賽前都會要求選手簽下切結書，包括放棄索賠，基本上得放棄某些法律權利，例如起訴權。陳彥博出發前，他的爸媽還特地錄製影片，幫他加油打氣。

陳彥博在臉書提到，「來自世界各地不同領域的冒險家，限時13天，700km極地不休息賽事，日照時間非常短，獨自一人都在黑夜前進，將會是心裡很大的挑戰。」

陳彥博表示，「沒有收訊、沒有人、只有荒野，一天計劃只睡4小時趕路，甚至可能不睡，緯度越北，氣溫越低，最後2段最困難，也是最可能崩潰的地方。」根據大會提供的資料，最後2個檢查站的距離分別為105公里、159公里。

賽前陳彥博透露自己身體雖有些不適，但已逐漸好轉，他提到，「發燒退了，感冒好一點，但依然有咳嗽和有痰，吃了強效感冒藥，應該可以慢慢恢復。」

陳彥博在2013年首度挑戰，當時以第3名作收，是賽史11年以來唯一完賽的亞洲選手，甚至當年還以26歲成為最年輕的完賽名將。（編輯：張雅淨）1120205