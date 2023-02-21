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傳爵士將買斷合約 衛斯布魯克計劃加盟快艇

2023/2/21 12:44（2/21 13:19 更新）
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媒體報導，衛斯布魯克打算在合約被猶他爵士買斷後，加入洛杉磯快艇。（圖取自twitter.com/Lakers）
媒體報導，衛斯布魯克打算在合約被猶他爵士買斷後，加入洛杉磯快艇。（圖取自twitter.com/Lakers）
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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）多家媒體今天報導，9度獲選參加美國職籃NBA明星賽的衛斯布魯克，打算在合約被猶他爵士買斷後，加入洛杉磯快艇。

法新社報導，洛杉磯湖人兩週前趕在交易大限前，透過一筆三方交易將34歲的衛斯布魯克（Russell Westbrook）送到爵士，但他在轉隊後還沒上場過。

衛斯布魯克如今可能不必搬家，只是換個休息室而已，因為Crypto.com球場（Crypto.com Arena）是同在洛杉磯的湖人、快艇兩隊的共同主場。

體育電視頻道ESPN和哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）的報導都指出，一旦和爵士針對剩下4700萬美元的合約該怎麼處理達成共識，衛斯布魯克就會被釋出，預料屆時他將與快艇簽約。

2017年度最有價值球員（MVP）衛斯布魯克若加入快艇，將與奧克拉荷馬雷霆時代隊友喬治（Paul George），及2014年、2019年分別率聖安東尼奧馬刺、多倫多暴龍拿下總冠軍的雷納德（Kawhi Leonard）聯手。

衛斯布魯克本季在湖人打了52場比賽，多擔任替補球員，平均每戰可獲15.9分、7.5助攻、6.2籃板。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120221

#衛斯布魯克
#洛杉磯快艇
#湖人
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