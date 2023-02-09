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湖人送走衛斯布魯克換羅素 與灰狼爵士談3方交易

2023/2/9 12:03（2/9 12:26 更新）
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ESPN報導，NBA洛杉磯湖人、明尼蘇達灰狼與猶他爵士正在商談3方交易，湖人將自灰狼換回羅素（圖）。（圖取自facebook.com/MNTimberwolves）
ESPN報導，NBA洛杉磯湖人、明尼蘇達灰狼與猶他爵士正在商談3方交易，湖人將自灰狼換回羅素（圖）。（圖取自facebook.com/MNTimberwolves）
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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國媒體今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人、明尼蘇達灰狼與猶他爵士正在商談3方交易，將把衛斯布魯克送到爵士，自灰狼換回在2015年選秀以第2順位選中的羅素。

美國體育頻道ESPN報導，湖人也將自灰狼獲得畢斯利（Malik Beasley）與范德比（Jarred Vanderbilt），灰狼將獲得爵士後衛康利（Mike Conley）、亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）與選秀權。

ESPN表示，爵士將得到衛斯布魯克（Russell Westbrook）、托斯卡納-安德森（Juan Toscano-Anderson）、瓊斯（Damian Jones）和湖人未來的首輪選秀權，並稱所有球員已獲通知將被交易。

這個在NBA交易大限前傳出的3方交易，將結束衛斯布魯克在湖人水土不服的時期，他在湖人總共效力了一個半賽季。

湖人將數名球員交易到華盛頓巫師，以換得2017年NBA最有價值球員與9度入選明星賽的球星衛斯布魯克，但衛斯布魯克與詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）搭檔時，從未打出球隊期望中的成績，在湖人可能連續兩季2錯過季後賽時，現在淪為替補球員。

「洛杉磯時報」引述消息人士說法報導，湖人「很興奮」能補進3名年輕球員，他們可協助解決提升湖人整季沒有改善的命中率問題。

在這個3方交易中，湖人再度迎接他們在2015年選秀中以第2順位選中的羅素（D'Angelo Russell）。

羅素本季效力灰狼時，場均17.9分、有6.2次助攻，他價值3140萬美元的合約到期時，將在季後賽成為非受限自由球員。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120209

#NBA
#羅素
#衛斯布魯克
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