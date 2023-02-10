NBA勇士換回奪冠功臣培頓 送走選秀榜眼魏斯曼

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（中央社舊金山9日綜合外電報導）美國職籃NBA交易大限今天截止前，勇士換回上季奪冠功臣培頓，另送走2020年選秀榜眼魏斯曼；2010年選秀狀元沃爾則是從快艇回到先前待過的火箭。

根據媒體報導，在多方交易中，尋求衛冕NBA總冠軍的金州勇士送出5個次輪選秀權，從波特蘭拓荒者那裡得到培頓（Gary Payton II），底特律活塞則是把諾克斯（Kevin Knox）送到拓荒者。

另一個3方交易，勇士得到換回培頓所需的選秀權，活塞獲得勇士的魏斯曼（James Wiseman），亞特蘭大老鷹則招來貝伊（Sadiq Bey）。

勇士的交易案讓他們在未來兩個球季，將省下超過3700萬美元（約新台幣11.22億元）的奢侈稅。

洛杉磯快艇、休士頓火箭、曼菲斯灰熊則是進行3方交易。快艇獲得高登（Eric Gordon），火箭得到沃爾（John Wall）、葛林（Danny Green），灰熊則獲得肯納德（Luke Kennard）；快艇另把傑克森（Reggie Jackson）送到夏洛特黃蜂，換回普朗利（Mason Plumlee）。

快艇也用2個次輪選秀權，從丹佛金塊那裡換到郝蘭德（Bones Hyland）。根據報導，若衛斯布魯克（Russell Westbrook）被猶他爵士買斷，快艇將把他簽下，好增添一些有能力的老將及新秀，成為雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）的助力。衛斯布魯克是在洛杉磯湖人進行的交易案中，被送到爵士。

聖安東尼奧馬刺將李察遜（Josh Richardson）送到紐奧良鵜鶘，換回葛理翰（Devonte Graham）及4個次輪選秀權：另把伯爾特（Jakob Poeltl）送到多倫多暴龍，換回柏奇（Khem Birch）及3個選秀權。

老鷹送出哈勒戴（Justin Holiday）、卡明斯基（Frank Kaminsky），從火箭那裡得到費南度（Bruno Fernando）、馬修斯（Garrison Matthews），藉此把團隊薪資降低。

印第安納溜馬從密爾瓦基公鹿手中，獲得希爾（George Hill）和選秀權。

費城76人在3方交易中獲得黃蜂的麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels），拓荒者則是獲得76人的塞波爾（Matisse Thybulle）。

此外，湖人據傳將貝佛利（Patrick Beverley）送到奧蘭多魔術，換回班巴（Mo Bamba）。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1120210