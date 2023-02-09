NBA杜蘭特傳交易至太陽拚總冠軍 籃網三巨頭時代落幕

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（中央社鳳凰城9日綜合外電報導）消息人士向ESPN記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，美國職籃NBA鳳凰城太陽與布魯克林籃網達成重磅交易，太陽得到籃網巨星前鋒杜蘭特。籃網昔日由杜蘭特、哈登及厄文組成的三巨頭，如今正式宣布完全解體。

ESPN報導，消息人士指出，太陽以布里吉斯（Mikal Bridges）、強生（Cam Johnson）、克勞德（Jae Crowder）加上4張首輪選秀籤與2028年的選秀互換權，向籃網換取杜蘭特（Kevin Durant）和華倫（T.J. Warren）。

先前就傳出杜蘭特很有興趣跳槽太陽，太陽新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）一直催促在NBA交易截止日9日之前完成交易。

這是繼日前厄文（Kyrie Irving）被交易到達拉斯獨行俠之後，籃網隊又一改造球隊的大動作。

籃網把厄文送到獨行俠，換回丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）和幾支首輪選秀籤。今天厄文首度為新東家披掛上陣，就攻下24分、4籃板、5助攻，幫助獨行俠以110比104力克洛杉磯快艇。

杜蘭特離隊後，籃網之前所打造他與哈登（James Harden）、厄文的三巨頭宣告煙消雲散，將邁向重建之路。

相反地，杜蘭特來到鳳凰城後，將和保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）及艾頓（Deandre Atyon）組成四星連線，可望強力挑戰本季的總冠軍。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1120209