NBA杜蘭特轟39分 至少30分比賽躍居聯盟史上第8[影]

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職籃NBA球星杜蘭特今天砍39分，布魯克林籃網以113比107挫華盛頓巫師，這也是他生涯第351場進帳至少30分比賽，超越傳奇球星威斯特（Jerry West），躍居聯盟史上第8多。

法新社報導，繼上一場對奧蘭多魔術豪奪本季個人新高的45分後，杜蘭特（Kevin Durant）今天手感持續發燙，上場37分鐘，20投13中，11顆罰球全中，率籃網拿下主場5連勝，巫師則是最近5場比賽苦吞第4敗。

「我只是打了場心無罣礙的球賽。」杜蘭特賽後受訪說：「我覺得那是最棒的打法，有時候你太想贏反而會綁手綁腳、害自己分心，太擔心結果。」

杜蘭特的火燙表現之外，厄文（Kyrie Irving）全場攻下27分，其中關鍵第4節砍下15分，哈里斯（Joe Harris）貢獻14分。

籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）盛讚杜蘭特強勢表現的同時，也不忘提醒大家，他時刻確保自己不會把這位球星的傑出成就視為「理所當然」。

馮恩指出：「事實上他每一天都上場，準備好開工、準備好傾聽、準備好做一名很棒的隊友。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111201