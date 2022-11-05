NBA籃網擺脫厄文反猶風波 42分差大勝巫師[影]

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美國職籃NBA布魯克林籃網4日以128比86輾壓華盛頓巫師。（圖取自twitter.com/BrooklynNets）

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）近日捲入反猶風波遭禁賽，但籃網今天在杜蘭特（Kevin Durant）砍進全場最高28分領導下，終場就以128比86輾壓華盛頓巫師。

法新社報導，籃網明星前鋒杜蘭特繳出28分、9籃板及11助攻的準大三元表現，隊友克萊克斯頓（Nic Claxton）也貢獻18分。

籃網獲勝後本季例行賽戰績來到3勝6敗，賽季開始雖不久，球隊已歷經重重波折，球團本週稍早先開除總教練奈許（Steve Nash），陣中大將厄文也因捲入反猶風波且未及時澄清，被球隊罰無薪禁賽至少5場。

無畏厄文遭到禁賽，杜蘭特今天在他的故鄉華盛頓大放異彩，整場21投10進，籃網全隊投籃命中率也高達55.6%，這讓巫師在自家主場吞下慘敗42分的難堪紀錄。

上半場結束前大約2分鐘，巫師一度將比分追到57比58落後1分，未料籃網接下來一陣猛攻，杜蘭特更射進一顆三分球結束攻勢，籃網便以69比57的12分領先優勢結束上半場。

籃網進入下半場火力全開，拿下多達59分，反觀巫師只奪29分，終場籃網就以128比86大勝巫師。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1111105