更多編輯台推薦新聞：
書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家
產經

書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知
科技

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

港都盃女子鏈球 余雅倩擲65公尺21破全國紀錄摘金

2023/2/23 18:37（2/23 19:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣女子鏈球好手余雅倩23日在港都盃全國田徑錦標賽，以65公尺21打破自己所締造的全國紀錄，並拿下金牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月23日
台灣女子鏈球好手余雅倩23日在港都盃全國田徑錦標賽，以65公尺21打破自己所締造的全國紀錄，並拿下金牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣女子鏈球好手余雅倩今天在港都盃全國田徑錦標賽以65公尺21打破全國紀錄摘金，教練張銘煌透露，賽前只給余雅倩3次試擲機會，沒想第2擲就破紀錄，讓他直呼驚訝。

余雅倩一週前剛在台北市春季全國田徑公開賽以64公尺16打破大會紀錄，今年有了好的開始，本週轉戰在高雄舉行的港都盃全國田徑錦標賽，再度繳出佳績。

余雅倩今天在女子鏈球決賽首次試擲61公尺63，第2次試擲更將成績推進至65公尺21，將自己去年4月參加廣島織田幹雄田徑紀念賽所締造64公尺34的全國紀錄，送入歷史。

值得一提的是，余雅倩今年春季盃、港都盃均破大會紀錄，完成制霸9大全國賽女子鏈球大會紀錄的壯舉。

教練張銘煌賽後接受媒體聯訪時表示，余雅倩冬季訓練期間，主要在體能訓練和技術性動作上缺失進行修改，而前2站賽事都能發揮水準，並打破全國紀錄，他認為，關鍵在於余雅倩近期心理素質成長不少。

余雅倩今天刷新全國紀錄後，放棄後續試擲機會，見好就收，張銘煌透露，考量奧運、世錦賽資格賽只有3次試擲機會，如果沒有及時調整好，就會被淘汰，因此希望透過國內比賽進行調整。

余雅倩今年將瞄準世大運、亞錦賽、世錦賽、亞運等國際賽事，談到後續目標，張銘煌表示，希望余雅倩能繼續突破個人最佳成績，接下來將透過參加國際賽，爭取世錦賽積分，盼能前進世錦賽舞台，以利拚巴黎奧運積分。（編輯：吳協昌）1120223

台灣女子鏈球好手余雅倩23日在港都盃全國田徑錦標賽以65公尺21摘金，雙破大會和全國紀錄，完成制霸9大全國賽女子鏈球大會紀錄的壯舉。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月23日
台灣女子鏈球好手余雅倩23日在港都盃全國田徑錦標賽以65公尺21摘金，雙破大會和全國紀錄，完成制霸9大全國賽女子鏈球大會紀錄的壯舉。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月23日
#余雅倩
#張銘煌
#港都盃全國田徑錦標賽
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族