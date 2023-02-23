港都盃女子鏈球 余雅倩擲65公尺21破全國紀錄摘金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣女子鏈球好手余雅倩23日在港都盃全國田徑錦標賽，以65公尺21打破自己所締造的全國紀錄，並拿下金牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣女子鏈球好手余雅倩今天在港都盃全國田徑錦標賽以65公尺21打破全國紀錄摘金，教練張銘煌透露，賽前只給余雅倩3次試擲機會，沒想第2擲就破紀錄，讓他直呼驚訝。

余雅倩一週前剛在台北市春季全國田徑公開賽以64公尺16打破大會紀錄，今年有了好的開始，本週轉戰在高雄舉行的港都盃全國田徑錦標賽，再度繳出佳績。

余雅倩今天在女子鏈球決賽首次試擲61公尺63，第2次試擲更將成績推進至65公尺21，將自己去年4月參加廣島織田幹雄田徑紀念賽所締造64公尺34的全國紀錄，送入歷史。

值得一提的是，余雅倩今年春季盃、港都盃均破大會紀錄，完成制霸9大全國賽女子鏈球大會紀錄的壯舉。

教練張銘煌賽後接受媒體聯訪時表示，余雅倩冬季訓練期間，主要在體能訓練和技術性動作上缺失進行修改，而前2站賽事都能發揮水準，並打破全國紀錄，他認為，關鍵在於余雅倩近期心理素質成長不少。

余雅倩今天刷新全國紀錄後，放棄後續試擲機會，見好就收，張銘煌透露，考量奧運、世錦賽資格賽只有3次試擲機會，如果沒有及時調整好，就會被淘汰，因此希望透過國內比賽進行調整。

余雅倩今年將瞄準世大運、亞錦賽、世錦賽、亞運等國際賽事，談到後續目標，張銘煌表示，希望余雅倩能繼續突破個人最佳成績，接下來將透過參加國際賽，爭取世錦賽積分，盼能前進世錦賽舞台，以利拚巴黎奧運積分。（編輯：吳協昌）1120223