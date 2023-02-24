味全龍隊改由緯來轉播 OTT平台是決定合作重點

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職味全龍隊今天發採訪邀請，確定將與緯來電視網簽約，新球季由緯來轉播。龍隊領隊丁仲緯表示，與緯來是簽複數年約，主要是因為雙方在OTT平台做了許多討論，而決定合作。

味全龍隊在2021年開始打一軍賽事，當時與Eleven Sports簽了2年轉播約，不過期間曾發生過本壘後方廣告看板被轉播單位打馬賽克的風波。味全龍隊與Eleven Sports去年季後合約到期之後，今年新球季確定與緯來合作，將在3月2日舉行簽約記者會。

味全龍領隊丁仲緯今天接受中央社記者訪問時表示，現在確定與緯來簽下複數年合約，但細節目前還在談，到時候將在記者會上說明。

至於選擇改與緯來合作的考量，丁仲緯指出，主要重點是針對第4台以外的平台，球團與緯來做很多討論、也談了很多合作方向，例如OTT平台部分，他說：「因為OTT比較符合現在年輕收視族群。」其他平台的細節也將於記者會上公布。（編輯：陳政偉）1120224