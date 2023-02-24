更多編輯台推薦新聞：
學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽
生活

學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應
產經

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

味全龍隊改由緯來轉播 OTT平台是決定合作重點

2023/2/24 13:27（2/24 13:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒味全龍隊2023年新球季主場賽事，將由緯來電視網轉播。圖為2022年中華職棒季後挑戰賽在味全龍主場天母棒球場舉行。（中央社檔案照片）
中華職棒味全龍隊2023年新球季主場賽事，將由緯來電視網轉播。圖為2022年中華職棒季後挑戰賽在味全龍主場天母棒球場舉行。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職味全龍隊今天發採訪邀請，確定將與緯來電視網簽約，新球季由緯來轉播。龍隊領隊丁仲緯表示，與緯來是簽複數年約，主要是因為雙方在OTT平台做了許多討論，而決定合作。

味全龍隊在2021年開始打一軍賽事，當時與Eleven Sports簽了2年轉播約，不過期間曾發生過本壘後方廣告看板被轉播單位打馬賽克的風波。味全龍隊與Eleven Sports去年季後合約到期之後，今年新球季確定與緯來合作，將在3月2日舉行簽約記者會。

味全龍領隊丁仲緯今天接受中央社記者訪問時表示，現在確定與緯來簽下複數年合約，但細節目前還在談，到時候將在記者會上說明。

至於選擇改與緯來合作的考量，丁仲緯指出，主要重點是針對第4台以外的平台，球團與緯來做很多討論、也談了很多合作方向，例如OTT平台部分，他說：「因為OTT比較符合現在年輕收視族群。」其他平台的細節也將於記者會上公布。（編輯：陳政偉）1120224

#緯來電視網
#味全龍隊
#中職
延伸閱讀
影片回顧》Eleven Sports打馬賽克轉播味全龍比賽Eleven Sports臨時中止網路轉播中職 麥卡貝擬求償中華職棒轉播一次搞懂 歷年大事件回顧曾文誠／梁功斌：棒球一直在 中職一直都在從球員轉戰球評 潘忠韋和中職始終肩並肩
丁仲緯
味全龍宣布簽下前獅隊猛威爾 4洋投到齊世界棒球經典賽正選 郭天信：感覺衣服變重了
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
兄弟與韓職培證英雄隊交手 宋晟睿開轟手感燙