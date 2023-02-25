UBA政大擊退國體大 8強賽拔頭籌

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）111學年度UBA大專籃球聯賽男子組8強賽今天開打，衛冕軍政大今天靠著塞內加爾籍外籍生莫巴耶在禁區逞威，攻下新高30分，率隊以82比57擊敗國體大，締造跨季32連勝。

UBA大專籃球聯賽公開女一級4強隊伍出爐後，公開男一級8強複賽今天在台北體育館點燃戰火，政治大學、世新大學、健行科大、台灣師大、台灣藝大、輔仁大學、文化大學、國體大等8隊展開單循環賽，前4名隊伍將能前進台北小巨蛋。

尋求3連霸的政大，今天8強賽首戰出戰國體大，首節以23比15領先，次節遭遇亂流、一度落後，靠著莫巴耶（Mbaye Mouhamedlamine）肆虐禁區，追回分數，下半場團隊憑藉著防守加壓，讓國體大最後兩節僅得20分，最終就以25分之差贏得比賽勝利。

莫巴耶繳出來台代表作，今天手感火熱，投籃命中率逼近7成，單場攻下30分，9籃板、6次阻攻，其中得分、阻攻都是生涯新高，也讓他相當開心，但他認為，政大贏球且晉級4強更重要。

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政大主控游艾喆本季確定在助攻、抄截王等獎項都將締造3連霸，此役僅得2分，外加4籃板、5助攻、3抄截，他同樣以團隊為重，他強調，個人紀錄為其次，球隊能完成3連霸才是本季最重要的目標。

台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹總教練劉孟竹今天趕場加班，在獵鷹隊比賽結束後，北上率領健行科大作戰，以75比60戰勝台藝大，而世新大學、台師大首戰同樣都取得勝利。（編輯：卞金峰）1120225